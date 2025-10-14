أعلن النجم طارق لطفي، مشاركته في بطولة فيلم "هاملت"، من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

ونشر النجم طارق لطفي عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة كلاكيت الفيلم، وكتب: "الحمد لله أول يوم تصوير هاملت".

وأعلن طارق لطفي، عن بداية تصوير الفيلم بعد يوم واحد من كشف الفنان أحمد داش، عن مشاركته في العمل.

وبدأ المخرج أحمد فوزي صالح، العمل على خطوات تقديم الفيلم، في عام 2022، إذ شارك به بمشروع العمل باسمه الأول "هاملت من عزبة الصفيح"، في منتدى L'Atelier للإنتاج المشترك لدعم صانعي الأفلام، الذي أقيم على هامش فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي .

ويعد "هاملت" هو التجربة الروائية الطويلة الثانية للمؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، بعد فيلمه الأول "ورد مسموم"، وهو رؤية جديدة ومعاصرة للمسرحية التي تحمل توقيع الكاتب الكبير وليام شكسبير.

وحصل العمل، على 5 جوائز من منصة الجونة السينمائي لدعم الأفلام، في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة عام 2020.

وتدور أحداث "هاملت"، حول الصراع بين شاب وأسرته تجاه تطوير العشوائيات والمناطق الحضرية، فبينما يؤيد الشاب ذلك لأنه يحلم بحياة أفضل له ولمن حوله، نجد أسرته ترفض ذلك.