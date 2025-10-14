إعلان

باسم سمرة: "كنت مدرس صنايع وبحاول ألاقي مكان في الفن"

كتب : نوران أسامة

12:24 م 14/10/2025

باسم سمرة

نشر الفنان باسم سمرة مقطع فيديو قديم عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وظهر خلاله يتحدث عن بداياته ورغبته في دخول مجال التمثيل.

وقال "سمرة" خلال الفيديو: "مواليد نزلة بطران في الهرم سنة 1971، بشتغل مدرس في مدرسة صنايع، وبحاول ألاقي ليّا مكان في مجال التمثيل، اشتغلت فيلمين القاهرة منورة بأهلها للأستاذ يوسف شاهين، ومرسيدس معاه".

ويُعد هذا المشهد جزءًا من الفيلم التسجيلي "صبيان وبنات"، الذي أُنتج عام 1995 من إخراج يسري نصر الله ويُعتبر هذا العمل أول ظهور لباسم سمرة على الشاشة، ورصد الفيلم قصة حياته، حين كان يعمل مدرسًا في إحدى المدارس الصناعية.

يذكر أن باسم سمرة آخر أعماله السينمائية فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، وإخراج عمر المهندس.

باسم سمرة

