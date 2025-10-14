محمد كريم يرقص في حفل "Anyma" بالهرم ويؤكد كانت ليلة ملحمية "فيديو"

وصف الفنان محمد كريم، الحفل الذي أحياه الدي جي anyma، تحت سفح الأهرامات، بالتجربة الإستثنائية.

ونشر محمد كريم، مقطع فيديو له خلال رقصه في الحفل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "الجميع يعرف أن الأهرامات تحتل مكانة خاصة في قلبي، ومشاركة ذلك مع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم كانت مذهلة، ولكن هذه اللحظة كانت تجربة استثنائية ولا تنسى anyma LIVE FROM THE PYRAMIDS OF GIZA. يا لها من ليلة ملحمية".

وتصدر الدي جي الإيطالي الأمريكي إنياما، مواقع التواصل الإجتماعي، عقب الحفل الذي أقامه تحت سفح الأهرامات، بحضور 15 ألف، منهم 11 ألف سائح أجنبي.

وقسم إنياما الحفل للمرة الأولى، العرض إلى جزئين، الأول خصص لتقديم الموسيقى الإليكترونية "كوانتوم" والثاني "نهاية جينيسيس" وهو موسيقي بصري متطور. يمزج بين الموسيقى الإلكترونية والخدع البصرية والضوئية، على مسرحين وشاشة ضخمة.

محمد كريم بالحفل