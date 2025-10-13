شاركت النجمة يسرا الجمهور والمتابعين، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، والتي تفاعلت معها النجمة غادة عبدالرازق.

وظهرت يسرا بإطلالة شتوية جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ونشرت صورة لها مرتدية جاكت بالطو شتوي طويل.

يذكر أن يسرا تشارك الفترة الحالية في بطولة فيلمين، الأول "الست لما"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

الفيلم الثاني يحمل اسم "بنات فاتن، بطولة هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث. والفيلم من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.

اقرأ أيضا..

بعد عقد قرانها على هادي الباجوري.. 20 صورة ومعلومات عن هايدي خالد

بالصور.. ليلى علوي تنشر جلسة تصوير جديدة من حفل زفاف صديقاتها