بـ شمروخ.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلم "أسد"

كتب- مروان الطيب:

06:15 م 13/10/2025
احتفل الفنان محمد رمضان بانتهاء تصوير فيلم "أسد"، استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

أعاد محمد رمضان نشر عدد من مقاطع الفيديوهات من كواليس الاحتفال عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

ظهر محمد رمضان وهو يحتفل بانتهاء التصوير بـ شمروخ مع أبطال وصناع الفيلم على رأسهم المخرج محمد دياب، والفنانة إسلام مبارك وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "أسد" في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

يذكر أن آخر مشاركات محمد رمضان على شاشة السينما بفيلم "ع الزيرو" عام 2023.

محمد رمضان فيلم اسد انتهاء تصوير فيلم أسد

