نشرت الفنانة هدى الإتربي صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" عبر حسابها على انستجرام، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ظهرت هدى في الصور مع عدد من نجوم المسلسل، وهم، الفنان ياسر جلال، الفنانة ميرفت أمين، الفنانة أيتن عامر.

يقوم ياسر جلال حاليا بتصوير مسلسل "للعداله وجه آخر"، والمكون من 15 حلقة، بطولة ياسر جلال، وأروى جودة، ومحمد علاء إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

وكانت آخر مشاركات ياسر جلال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "جودر2" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنانة هدى الإتربي تشارك الفنان رامز جلال بطولة فيلم "بيج رامي" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

