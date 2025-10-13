بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش والجمهور يًعلق (صور)

رمضان 2026.. هدى الإتربي مع ياسر جلال وميرفت أمين من كواليس مسلسل "كلهم

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.

ونشرت طافش، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لم أشعر بهذا من قبل".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة الجميلات، الأناقة، أجمل نسرين، ايه الحلاوة دي".

يُذكر أن، نسرين طافش طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "روقان" وهي من كلمات محمد الغنيمي، وألحان مصطفى حنفي.

أما على الصعيد السينمائي، فكان آخر أعمالها فيلم "الدشاش"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد سعد وزينة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.