رامز جلال يهنئ شقيقه ياسر جلال بعد تعيينه في مجلس الشيوخ: "إنت قدها"

هنأ الفنان رامز جلال شقيقه الفنان ياسر جلال عقب صدور القرار الرئاسي بتعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ.

وكتب رامز عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أخي الحبيب الغالي، ألف مبروك يا سيادة النائب، ودي مسؤولية كبيرة، بس إنت قدها وقدود، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

وصدر اليوم الأحد رسميًا القرار الرئاسي بالتعيين في مجلس الشيوخ، وضمت القائمة النجم ياسر جلال ضمن الأعضاء الجدد.

يُذكر أن الفنان رامز جلال انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "بيج رامي"، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، أبرزهم: محمد أنور، نسرين أمين، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، هدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري.

