إعلان

12 صورة من افتتاح "بوليفارد وورلد" ضمن فعاليات موسم الرياض 2025

كتب : مصراوي

12:25 ص 12/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    فعاليات موسم الرياض 2025
  • عرض 13 صورة
    فعاليات موسم الرياض 2025 (5)
  • عرض 13 صورة
    فعاليات موسم الرياض 2025 (6)
  • عرض 13 صورة
    فعاليات موسم الرياض 2025
  • عرض 13 صورة
    فعاليات موسم الرياض 2025
  • عرض 13 صورة
    فعاليات موسم الرياض 2025
  • عرض 13 صورة
    فعاليات موسم الرياض 2025
  • عرض 13 صورة
    فعاليات موسم الرياض 2025
  • عرض 13 صورة
    فعاليات موسم الرياض 2025
  • عرض 13 صورة
    فعاليات موسم الرياض 2025
  • عرض 13 صورة
    فعاليات موسم الرياض 2025
  • عرض 13 صورة
    فعاليات موسم الرياض 2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الرياض- منى الموجي:

شهد موسم الرياض في نسخته السادسة، افتتاح منطقة بوليفارد وورلد أمام الجمهور والزوار من مختلف أنحاء العالم، يوم السبت 11 أكتوبر.

وتضم بوليفارد وورلد، نماذج مصغرة من أبرز المعالم السياحية في عدد كبير من البلدان، إلى جانب أشهر المأكولات والملامح التي تميز هذه الدول، وبينها: السعودية، مصر، اليابان، الصين، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، الهند، تركيا، الولايات المتحدة، المغرب، بلاد الشام، إيران.

ومن بين التجديدات التي طرأت على المنطقة في 2025، انضمام 3 دول جديدة، وهي: الكويت، إندونيسيا، كوريا الجنوبية. كما شهدت تطوير عدد من الأماكن المفضلة لدى الزوار من المواسم السابقة.

جدير بالذكر أن النسخة السادسة من موسم الرياض تم افتتاحها يوم الجمعة 10 أكتوبر، واحتشد عدد كبير من الجمهور لمشاهدة الافتتاح، ومتابعة المسيرة التي بدأت في الرابعة عصراً، وتم نقلها على الهواء مباشرة، وشهدت تواجد بالونات ضخمة، بينها بالونات تمثل الملاكمة، وأخرى التنس، وثالثة كابتن ماجد يتابع الجري وراء كرة القدم، ورابعة للكرتون الشهير مازنجر يطير في السماء.

موسم الرياض بوليفارد وورلد تركي آل الشيخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي