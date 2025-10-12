12 صورة من افتتاح "بوليفارد وورلد" ضمن فعاليات موسم الرياض 2025

الرياض- منى الموجي:

شهد موسم الرياض في نسخته السادسة، افتتاح منطقة بوليفارد وورلد أمام الجمهور والزوار من مختلف أنحاء العالم، يوم السبت 11 أكتوبر.

وتضم بوليفارد وورلد، نماذج مصغرة من أبرز المعالم السياحية في عدد كبير من البلدان، إلى جانب أشهر المأكولات والملامح التي تميز هذه الدول، وبينها: السعودية، مصر، اليابان، الصين، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، الهند، تركيا، الولايات المتحدة، المغرب، بلاد الشام، إيران.

ومن بين التجديدات التي طرأت على المنطقة في 2025، انضمام 3 دول جديدة، وهي: الكويت، إندونيسيا، كوريا الجنوبية. كما شهدت تطوير عدد من الأماكن المفضلة لدى الزوار من المواسم السابقة.

جدير بالذكر أن النسخة السادسة من موسم الرياض تم افتتاحها يوم الجمعة 10 أكتوبر، واحتشد عدد كبير من الجمهور لمشاهدة الافتتاح، ومتابعة المسيرة التي بدأت في الرابعة عصراً، وتم نقلها على الهواء مباشرة، وشهدت تواجد بالونات ضخمة، بينها بالونات تمثل الملاكمة، وأخرى التنس، وثالثة كابتن ماجد يتابع الجري وراء كرة القدم، ورابعة للكرتون الشهير مازنجر يطير في السماء.