"اتخضت".. إيناس الدغيدي تكشف رد فعل ابنتها حبيبة على زواجها

كشف المخرجة إيناس الدغيدي رد فعل ابنتها حبيبة على رغبتها في الزواج من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.

وقالت إيناس في لقائها بصحبة زوجها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "الصورة"، على قناة "النهار"، إنها في البداية فوجئت بوجود شخص في حياتي يريد أن يتزوجني، مضيفة: "اتخضت لأنها لم تتخيل إنه هيجي اليوم ده لأنها مش حاطه في حسابها بالذات أن عندها احفاد وهما حياتي، لكن بنتي هي مكنتش متخيلة يوم زي ده يحصل".

وأضافت:" "قالت لي انتي تعرفيه كويس وهتروحي ازاي بلد تانية وتسيبنا لوحدنا وعندك اسرة، لكن أحمد لما وصل مصر أول يوم قرر أنه لازم يشوف حبية، ولما قابلها هي وزوجها بعد شوية اقتنعت اكتر، بعدين بقيت تدعم اوي".

احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها أمس الجمعة، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، وذلك بحفل يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

و فوجئ جمهور المخرجة إيناس الدغيدي بقرار إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة،إذ أوضحت "الدغيدي" عن إقامة حفل زفاف سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف إيناس الدغيدي منهم يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي وهاني رمزي وحسين فهمي.

