"مش مصدق انها مراتي".. مينا مسعود يعلق على رقصة زوجته إميلي شاه

نشرت الممثلة الأمريكية إميلي شاه، مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، كشفت خلاله كواليس رقصتها من حفل زفافها الذي أقيم مؤخرا.

وأعاد مينا مسعود نشر الرقصة عبر خاصية الاستوري على انستجرام وعلق بطريقة كوميدية: "مش مصدق ان دي مراتي".

وظهرت إميلي في الفيديو وهي ترقص على الطريقة الهندية وكتبت: "أتذكر عندما كنت أتدرب بجدية قبل زفافي".

كشف النجم مينا مسعود وزجته إميلي شاه عن قضائهما شهر العسل بعدد من الدول الأوروبية حول العالم منها إيطاليا والبرتغال.

فوجئ جمهور الفنانة إميلي شاه بتعرضها لوعكة صحية مؤخرا بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

وكانت آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

يذكر أن مينا مسعود يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Tecie".

