جنى عمرو دياب تهنئ والدها بعيد ميلاده: "بحبك يا بابا"

هنأت جنى والدها النجم عمرو دياب بعيد ميلاده عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام.

نشرت جنى عدد من الصور التي جمعتها بوالدها في مناسبات مختلفة، منها صورة من تصوير أغنية "خطفوني" وكتبت: "عيد ميلاد سعيد بابا بحبك أوي"، وصورة أخرى لهما كتبت عليها: "بحبك يا بابا".

شاركت جنى دياب والدها الغناء على طريقة الديو بأغنية "خطفوني" التي تصدرت قوائم استماع العديد من المنصات وهي الأغنية التي طرحها عمرو دياب ضمن ألبومه "ابتدينا".

وتحرص جنى دياب على مشاركة متابعيها العديد من الصور التي تجمعها بأشقائها هم كنزي وعبدالله، إلى جانب حضورها العديد من حفلات والدها الغنائية.

يذكر أن الظهور الأخير لـ جنى دياب كانت في فرنسا خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

