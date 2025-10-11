هاني رمزي يوجه رسالة لـ إيناس الدغيدي بعد زواجها.. ماذا قال؟

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان هاني رمزي، رسالة للمخرجة إيناس الدغيدي بعد حضورها حفل زفافها مساء أمس الجمعة، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.

ونشر رمزي، صورة من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف ألف مبروك لأصدقائي وأخواتي أحمد وإيناس وربنا يسعدهم ويهنيهم يا رب".

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف إيناس الدغيدي منهم يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي وهاني رمزي.

وكان جمهور المخرجة إيناس الدغيدي، فوجيء مؤخرا بقرار إلغاء حفل زفافها، موضحة أنه سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت"الدغيدي" صورة لها مع زوجها عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "أصدقائي الغالين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة، ولا انسي بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم اصدقائي كلالمحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحآسدين والحاقدين وعقبال عندكم يا حبايب، إيناس أحمد".