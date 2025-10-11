بـ 12 صورة.. إلهام شاهين توجه رسالة لـ إيناس الدغيدي بعد زواجها

أول ظهور لـ أشرف زكى بعد جدل استقالته من نقابة المهن التمثيلية



وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة للمخرجة إيناس الدغيدي بعد حضورها حفل زفافها مساء أمس الجمعة، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.



ونشرت إلهام، صورا من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك لحبيبتي وأختي وصديقة عمري إيناس الدغيدي.. ربنا يسعدك إنتي وأحمد".



وأضافت: "أتمنى لكم حياة كلها حب وسعادة وخير.. ربنا يفرح قلوبكم ويبعد عنكم عيون الحاسدين ويحميكم من كل شر.. بحبكم وفرحانة لكم جدا جدا جدا".



وفوجئ جمهور المخرجة إيناس الدغيدي مؤخرا بقرار إلغاء حفل زفافها، موضحة أنه سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت"الدغيدي" صورة لها مع زوجها عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "أصدقائي الغالين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة، ولا انسي بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم اصدقائي كلالمحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحآسدين والحاقدين وعقبال عندكم يا حبايب، إيناس أحمد".