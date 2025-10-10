"فرحة وزغروطة".. 20 صورة من عقد قران المخرجة إيناس الدغيدي

تحتفل المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها اليوم الجمعة، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، وذلك بحفل يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقاطع فيديوهات من كواليس عقد القران عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

وحرصت بوسي شلبي على التقاط العديد من الصور التذكارية مع العروسين، كما قامت بتصوير لحظات عقدالقران، إذ ظهر العروسان والسعادة تغمرهما.

وحضرت صديقات العروسة إلهام شاهين وهالة صدقي التي حرصت على إطلاق "زغروطة" وسط سعادة إيناس الدغيدي.

وفوجئ جمهور المخرجة إيناس الدغيدي مؤخرا بقرار إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة،إذ أوضحت "الدغيدي" عن إقامة حفل زفاف سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت"الدغيدي" صورة لها مع زوجها عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت:"أصدقائي الغالين ، كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة، ولا انسي بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم اصدقائي كلالمحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحآسدين والحاقدين وعقبال عندكمياحبايب، إيناس أحمد".

