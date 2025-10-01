رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين حقيقة ما تردد مؤخرًا حول اعتزالها التمثيل، مؤكدة أن ما يتم تداوله بين بعض المخرجين والمنتجين لا أساس له من الصحة.

وكتبت رانيا عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "الحكاية المنتشرة عند بعض المخرجين والمنتجين إني بطلت تمثيل، وأنا بنفي هذا الكلام جملة وتفصيلًا. كل ما في الأمر أنني أرفض الأدوار غير المناسبة لي ولرصيدي، أو التي قد تُسيء لاسم والدي وتاريخه الكبير رحمه الله".

وأضافت: "الحقيقة أني ترددت أن أكتب هذا البوست حتى لا يتخيل البعض أني بشتكي من قلة الشغل، لكن المشكلة أن هناك من يوصل صورة غير حقيقية عني بأني لا أرغب في العمل، وهذا غير صحيح تمامًا".

واختتمت: "ده شكلي من أيام من غير فلتر سواء من غير ميك أب أو ميك أب.. وكفاية بقى ظلم فيه".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة رانيا محمود ياسين الفنية كانت من خلال مسلسل "إنحراف" بطولة النجمة روجينا، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

