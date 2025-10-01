إعلان

رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل

كتبت- نوران أسامة:

12:57 م 01/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رانيا محمود ياسين (3)_2
  • عرض 3 صورة
    رانيا محمود ياسين_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين حقيقة ما تردد مؤخرًا حول اعتزالها التمثيل، مؤكدة أن ما يتم تداوله بين بعض المخرجين والمنتجين لا أساس له من الصحة.

وكتبت رانيا عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "الحكاية المنتشرة عند بعض المخرجين والمنتجين إني بطلت تمثيل، وأنا بنفي هذا الكلام جملة وتفصيلًا. كل ما في الأمر أنني أرفض الأدوار غير المناسبة لي ولرصيدي، أو التي قد تُسيء لاسم والدي وتاريخه الكبير رحمه الله".

وأضافت: "الحقيقة أني ترددت أن أكتب هذا البوست حتى لا يتخيل البعض أني بشتكي من قلة الشغل، لكن المشكلة أن هناك من يوصل صورة غير حقيقية عني بأني لا أرغب في العمل، وهذا غير صحيح تمامًا".

واختتمت: "ده شكلي من أيام من غير فلتر سواء من غير ميك أب أو ميك أب.. وكفاية بقى ظلم فيه".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة رانيا محمود ياسين الفنية كانت من خلال مسلسل "إنحراف" بطولة النجمة روجينا، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

اقرأ أيضًا:

قنا تحتضن "سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة"

"اتمنى لك النجاح والسعادة".. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنه علي

رانيا محمود ياسين الفنانة رانيا محمود ياسين اعتزال رانيا محمود ياسين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
سعر الذهب يقفز لأعلى قمة تاريخية بمنتصف تعاملات الأربعاء
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة