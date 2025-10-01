"يا حلاوة الغمزة".. ياسمين صبري تخطف الأنظار في عرض أزياء بـ باريس

25 صورة لنجوم الفن والأبطال في العرض الخاص لفيلم "فيها إيه يعني"

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها من مشاركتها من أحد عروض الأزياء العالمية، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس،

ونشرت ياسمين صبري صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "نعم أنا هنا أنتي تستحق ذلك، يا لها من ليلة مميزة".

تفاعلت نجمات الفن من الإطلالة، أبرزهن الفنانة هدى المفتي، الفنانة ساندرا رزق، وشام الذهبي ابنة الفنانة أصالة.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جورجينا الفن"، "اجمل واحلى وحده"، "جميلة أوي يا ياسمين"، "ملكة فريدة"، "أحلى واحدة"، "يا حلاوة الغمزة والضحكة".

يُذكر أن ياسمين صبري يُعرض لها حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم "المشروع X"، من قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، وعدد كبير من الفنانين.