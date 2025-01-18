هيفاء وهبي في سويسرا ودرة في المتحف المصري الكبير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:



بيتر ميمي

نشر المخرج بيتر ميمي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلالها أثناء تصوير أحد أعماله الفنية وكتب: "عودة المحاولات لغزة العالم".

تامر حسين

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها من كواليس حفل السير أنتوني هوبكنز في الرياض.

جومانا مراد

خضعت الفنانة جومانا مراد، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

درة

نشرت الفنانة درة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي في جولة داخل المتحف المصري الكبير.

خالد تاج الدين

نشر الشاعر خالد تاج الدين، صورة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها ضمن حضور حفل أنتوني هوبكنز الذي يقام في الرياض لأول مرة، بحضور عدد كبير من ألمع النجوم بمختلف أنحاء الوطن العربي.

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور، صور جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية أنيقة حازت على إعجاب متابعيها.

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع الفنانة نادين نسيب نجيم على متن إحدى الطائرات لحضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته مساء السبت في الرياض.

هاني عادل

خضع الفنان هاني عادل، لجلسة تصوير جديدة نشر صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهر خلالها باللونين الأبيض والأسود وحازت على إعجاب متابعيه.

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في سويسرا.

ياسمينا العبد

نشرت الفنانة الشابة، ياسمينا العبد، صور جديدة من كواليس مسلسل "موضوع عائلي 3" عبر حسابها على "إنستجرام"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها على "السوشيال ميديا".