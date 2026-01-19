عمرو وهبة عن مباراة المغرب والسنغال: "ماتش هربان من كأس الرابطة"

كتب - معتز عباس:

علق الفنان عمرو وهبة على نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.

وكتب عمرو وهبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ماتش هربان من بطولة كأس الرابطة".

وكتب في تدوينة آخرى: "شبيه مانيه يعمل حسابه الغدا بكره فى قصر الكبابجى".

يذكر أن السنغال توجت بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد.

