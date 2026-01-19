إعلان

عمرو وهبة عن مباراة المغرب والسنغال: "ماتش هربان من كأس الرابطة"

كتب : معتز عباس

01:09 ص 19/01/2026

عمرو وهبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

علق الفنان عمرو وهبة على نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.

وكتب عمرو وهبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ماتش هربان من بطولة كأس الرابطة".

وكتب في تدوينة آخرى: "شبيه مانيه يعمل حسابه الغدا بكره فى قصر الكبابجى".

يذكر أن السنغال توجت بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد.

عمرو وهبة على فيسبوكعمرو وهبة عن نهائي امم افريقيا

اقرأ أيضا..

بالصور.. 10 صور لـ درة خطفت بهما الأنظار من حفل Joy Awards

صدقي صخر: تجربتي في فيلم الست "هايلة" ومروان حامد مخرج استثنائي

عمرو وهبة كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
الرئيسة الفنزويلية: سنقوم بتطوير القطاع النفطي وتحفيز الإنتاج الوطني
اقتصاد

الرئيسة الفنزويلية: سنقوم بتطوير القطاع النفطي وتحفيز الإنتاج الوطني
زلزال أمني يضرب إسرائيل.. اعتقال شقيقين من المتشددين بتهمة التواصل مع عميل
شئون عربية و دولية

زلزال أمني يضرب إسرائيل.. اعتقال شقيقين من المتشددين بتهمة التواصل مع عميل
"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
علاقات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-1-2026.. شبورة وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-1-2026.. شبورة وأمطار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025