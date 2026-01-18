"فستان طويل".. مايان السيد تنشر صورا مع هازل كايا في حفل Joy awards

ياسمين رئيس تنشر صورًا من حفل Joy awards.. وزينة تعلق: "طول عمرك جميلة"

محمد إمام مع فريق عمل الكينج: "هنصور في بلد ما تصورش فيها قبل كدا"

شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها على السوشيال ميديا صورًا من إطلالتها الأنيقة في حفل مهرجان Joy awards 2026 .

وظهرت مايان بإطلالة لافتة وانيقة مرتدية فستان أزرق طويل وجريء خطفت به الأنظار على الريد كاربت.

ونشرت مايان مجموعة صور لها من حفل "جوي أوردز"، مع أبرز النجوم الذين حضروا حفل الافتتاح أمس السبت، منهم الفنانة التركية هازل كايا.

تدور أحداث فيلم "ولنا في الخيال حب" في إطار رومانسي عن أستاذ جامعي يعيش وحيدا حتى تدخل حياته طالبة، ثم يجد نفسه يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

فيلم "ولنا في الخيال حب" بطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وإخراج سارة رزيق.