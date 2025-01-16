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بـ" لوك جديد".. جيهان الشماشرجي تصدم جمهورها (صور)

11:44 م الخميس 16 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جيهان الشماشرجي بشعر قصير (2)
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    جيهان الشماشرجي بشعر قصير (1)
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    جيهان الشماشرجي الحلقة 7 مسلسل السراب
  • عرض 5 صورة
    جيهان الشماشرجي بشعر قصير
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي أنظار متابعيها، بـ لوك جديد، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

اعتادت جيهان الشماشرجي على الظهور بالشعر الكيرلي، إلا أنها فاجأت جمهورها بظهورها بشعر قصير ضمن أحداث مسلسل "السراب".

ونشرت جيهان، صورًا من كواليس مشاهدها في مسلسل "السراب"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كواليس الحلقة ٧ من مسلسل سراب".

وتشارك جيهان الشماشرجي في مسلسل "السراب"، الذي يضم في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الفن، أبرزهم خالد النبوي الذي يؤدي دور بطل الأحداث، إلى جانب يسرا اللوزي التي تؤدي دور الزوجة، وهاني عادل، إنجي المقدم، نجلاء بدر، ديامان بوعبود، أحمد وفيق، وأحمد مجدي.

وانضمت الفنانة جيهان الشماشرجي مؤخرًا إلى فريق "هيبتا: المناظرة الأخيرة" للمخرج هادي الباجوري، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي العام الجاري.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمد ممدوح، كريم فهمي، منة شلبي، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد.

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جيهان الشماشرجي مسلسل السراب انستجرام جيهان الشماشرجي
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