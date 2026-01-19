غادة عبدالرازق: وفاة جد أحفادي.. نسألكم الدعاء له

كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن وفاة جد أحفادها عبر خاصية "ستوري"، على موقع انستجرام.

وكتبت غادة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله جد أحفادي، السيد اللواء مصطفى الشال، وستقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يرزقنا الله الصبر والسلوان".

غادة عبد الرازق تقاضي الشركة المنتجة لمسلسلها "عاليا"

أصدر مكتب ياسر قنطوش محامي الفنانة غادة عبد الرازق بيانا أعلن خلاله عن مقاضاة الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق بسبب إخلالها ببنود العقد.

وكان المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026، إلا أن الفنانة غادة عبد الرازق كشفت عن تأجيل التصوير لأكثر من مرة، وأن الشركة المنتجة لم تفي بالتزاماتها القانونية الواردة بالعقد المبرم".

آخر مشاركات غادة عبد الرازق الفنية

كانت آخر مشاركات الفنانة غادة عبد الرازق في الدراما التلفزيونية بمسلسل "شباب امرأة" الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تحاول التاجرة المتسلطة (شفاعات) استغلال الشاب الريفي الساذج (إمام) الذي وفد حديثًا إلى القاهرة لإغوائه وإيقاعه في حبها على الرغم من أنه يصغرها سنًا، بينما يسعى كل من حولها إلى إبعاده عن طريقها، لكن يتغير كل شيء عندما يقع في حب فتاة شابة، حينها تشعر (شفاعات) بالغيرة وتخطط للانتقام منه.



اقرأ أيضا:

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام

"خضعت لعملية كبيرة".. الفنانة هبة السيسي تُعلن إصابتها بمرض السرطان



