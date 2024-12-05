بالصور| محمد سامي ومي عمر يحضران مهرجان البحر الأحمر السينمائي ويتحدثان عن "إش إش"

أروى جودة تحتفل بالعام الجديد مع خطيبها وعائلته في سويسرا

أروى جودة في سويسرا وكارمن بصيبص تستقبل مولودها.. لقطات نجوم الفن

كتبت- منى الموجي:

عبر المخرج محمد سامي عن سعادته بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة في كل المجالات، وذلك خلال حضوره حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة.

وقال سامي على السجادة الحمراء في لقاء مع كاميرا المهرجان: "نهضة السعودية تجربة مهمة لازم الناس تدرسها لأنها معمولة في وقت قليل وده احتاج مجهود كبير".

تواجدت معه زوجته الفنانة مي عمر، وحكت عن مسلسلها الرمضاني "إش إش" وأنها انتهت من تصويره، ويتناول عن حياة الراقصات، متمنية أن إعجاب الناس.

وقال عنه محمد سامي "إش إش أحلى مسلسل عملته إلى الآن، والكل كان يريد أن يتفوق على نفسه فيه وهو تجربة مختلفة".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء العالم: إلهام شاهين، نبيلة عبيد، منى زكي، أحمد حلمي، أمينة خليل، ريا أبي راشد، لميس الحديدي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، صبا مبارك.