أحدث ظهور لـ ياسمين صبري .. والجمهور:"الأسود هينطق عليكي" (صور)

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كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، الأسود هينطق عليكي، جميلة، الملكة، تحفة، جورجينا الغلابة، حلاوتك، قمر".

يذكر أن، ياسمين صبري تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية تدور أحداثها في القاهرة في إطار إجتماعي.

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