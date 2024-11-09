إعلان

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري .. والجمهور:"الأسود هينطق عليكي" (صور)

04:54 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ياسمين صبري (2)
  • عرض 3 صورة
    ياسمين صبري (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، الأسود هينطق عليكي، جميلة، الملكة، تحفة، جورجينا الغلابة، حلاوتك، قمر".

يذكر أن، ياسمين صبري تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية تدور أحداثها في القاهرة في إطار إجتماعي.

اقرأ أيضا:

مي عز الدين تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها

تارا عماد تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير

ياسمين صبري نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفاة والدة الفنان أحمد مكي

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا