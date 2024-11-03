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مطربة شعبية تصف نفسها بـ"نجمة مصر الأولى" وتثير أزمة في تونس

12:23 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    رحمة
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كتب- مصطفى حمزة:

أثارت المطربة الشعبية رحمة محسن حالة غضب في تونس، عقب مشاركتها بالغناء في حفل غنائي أمس السبت 2 نوفمبر.

ماهر همامي نقيب نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة بتونس في تصريح خاص لـ "مصراوي": "مشاركة المغنية، تمت دون الحصول على أي تصاريح قانونية".

وتابع "المؤسف أن وراء هذه المخالفة، نفس المتعهد الذي كان وراء أزمة مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، التي حدثت مؤخرا في تونس، إذ شارك هو والنجم تامرحسني، في إحياء حفل زفاف، دون الحصول على التصاريح الرسمية".

همامي، أضاف: "جاري حاليا تقصي باقي المخالفات، وتفاصيل حفل المغنية التي وصفت نفسها إنها نجمة مصر الأولى".

المطربة الشعبية رحمة محسن، تقدم أغانيها عبر الأفراح والملاهي، ولها أغنية بعنوان "أسند ضهرك واقعد اتفرج"، حققت عبر موقع يوتيوب ما يزيد عن 6 ملايين مشاهدة.

رحمة محسن تونس حفل غنائي نجوم الفن نقابة المهن الموسيقية
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