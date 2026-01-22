لأول مرة.. أسبوع سينما المكفوفين في المسرح الوطني اللبناني

افتتحت جمعية تيرو للفنون ومسرح اسطنبولي فعالية «أسبوع سينما المكفوفين» في بيروت، تحت شعار «السينما للجميع»، في المسرح الوطني اللبناني في سينما الكوليزيه التاريخية في بيروت عبر عروض مجانية لأفلام قصيرة تعتمد الوصف الصوتي، بما يتيح للمكفوفين وضعاف البصر متابعة الأفلام السينمائية بشكل كامل بمشاركة الطلاب المكفوفين والجمهور من المبصرين مما يشكل الدمج الاجتماعي عبر الفنون .

وتضمّنت الفعالية مجموعة مختارة من الأعمال السينمائية المصمّمة خصيصًا لتكون متاحة لذوي الإعاقة البصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حق الوصول إلى الثقافة والفنون، وتكريس مبدأ الشمولية الثقافية في الفضاءات العامة، مع فتح أبواب المسرح مجانًا أمام الجمهور.

وفي هذا السياق، أكّد الممثّل والمخرج ، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني، قاسم اسطنبولي أنّ «استمرار العروض السينمائية والمهرجانات والورش التدريبية المجانية، رغم كل الأزمات، يشكّل فرصة حقيقية للتلاقي والتعرّف إلى ثقافات مختلفة من العالم، كي يبقى الفن حقًا للجميع، بفضل جهود الشباب المتطوّعين المؤمنين بدور الثقافة».

وتهدف جمعية تيرو للفنون، التي يقودها شبّان متطوّعون، إلى إنشاء مساحات ثقافية حرّة ومستقلّة في لبنان، عبر إعادة تأهيل دور سينما تاريخية وتحويلها إلى فضاءات ثقافية مجانية، إضافة إلى تنظيم الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإقامة المهرجانات والمعارض والأنشطة الفنية، وبرمجة عروض سينمائية تعليمية وثقافية، وبناء شبكات تعاون مع مهرجانات دولية، وفتح المجال أمام المخرجين الشباب لعرض أعمالهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية.