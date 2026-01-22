شهدت فعاليات اليوم الأول لورشة مهارات التكوين البصري بمركز الثقافة السينمائية، ٣٦ شارع شريف، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، حضورًا كثيفًا من المشاركين بالورشة من مختلف الفئات العمرية.

ويواصل مركز الثقافة السينمائية تنظيم فعاليات كورس «تنمية مهارات التكوين البصري» بمشاركة 60 متدربًا من فئات عمرية متنوعة، والذي يستمر لمدة 16 ساعة تدريبية موزعة على 4 أيام.

وجاءت المحاضرة الأولى من تقديم مدير التصوير الأستاذ محمود عبد السميع، بمشاركة مدير التصوير بالمركز القومي للسينما مصطفى نبيل، حيث شهدت تفاعلًا ملحوظًا من المتدربين الذين أشادوا بالمحتوى العلمي والتطبيقي المقدم خلال المحاضرة التي استمرت 4 ساعات متواصلة.

كما تم عرض نماذج لأنواع الكاميرات والعدسات المستخدمة قديمًا وحديثًا، إلى جانب عرض مقاطع من مشاهد سينمائية قام الأستاذ محمود عبد السميع بشرحها وتحليلها بشكل تفصيلي.

ويأتي تنظيم هذا الكورس ضمن خطة أنشطة المركز القومي للسينما الهادفة إلى نشر الثقافة السينمائية الهادفة ودعم الكوادر الشابة.

ومن المقرر أن يستمر الكورس لمدة 16 ساعة تدريبية بواقع 4 ساعات أسبوعيًا، ويحاضر خلاله كل من مدير التصوير محمود عبد السميع ومدير التصوير مصطفى نبيل، تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

وفي تصريح له، أكد الدكتور أحمد صالح أن المركز القومي للسينما بصدد تنظيم عدد من الورش السينمائية المجانية التي تتناول مختلف الجوانب الفنية اللازمة لصناعة الفيلم السينمائي، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تنفيذ ورش ومحاضرات في أساسيات السيناريو السينمائي ومبادئ كتابة السيناريو، وجارٍ الإعداد لعقد ورش ومحاضرات في:

«مدخل السينما التسجيلية»، «فنون الإخراج السينمائي»، «أساسيات الإنتاج السينمائي»، «مبادئ الديكور السينمائي»، «التصوير السينمائي»، «الرسوم المتحركة»، و«المونتاج السينمائي والمؤثرات البصرية».

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقدمها مركز الثقافة السينمائية مجانية ومتاحة للجمهور العام.