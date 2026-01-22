إعلان

فعاليات اليوم الأول لورشة مهارات التكوين البصري بمركز الثقافة السينمائية

كتب : نوران أسامة

09:00 ص 22/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ورشة مهارات التكوين البصري (3)
  • عرض 3 صورة
    ورشة مهارات التكوين البصري (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت فعاليات اليوم الأول لورشة مهارات التكوين البصري بمركز الثقافة السينمائية، ٣٦ شارع شريف، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، حضورًا كثيفًا من المشاركين بالورشة من مختلف الفئات العمرية.

ويواصل مركز الثقافة السينمائية تنظيم فعاليات كورس «تنمية مهارات التكوين البصري» بمشاركة 60 متدربًا من فئات عمرية متنوعة، والذي يستمر لمدة 16 ساعة تدريبية موزعة على 4 أيام.

وجاءت المحاضرة الأولى من تقديم مدير التصوير الأستاذ محمود عبد السميع، بمشاركة مدير التصوير بالمركز القومي للسينما مصطفى نبيل، حيث شهدت تفاعلًا ملحوظًا من المتدربين الذين أشادوا بالمحتوى العلمي والتطبيقي المقدم خلال المحاضرة التي استمرت 4 ساعات متواصلة.

كما تم عرض نماذج لأنواع الكاميرات والعدسات المستخدمة قديمًا وحديثًا، إلى جانب عرض مقاطع من مشاهد سينمائية قام الأستاذ محمود عبد السميع بشرحها وتحليلها بشكل تفصيلي.

ويأتي تنظيم هذا الكورس ضمن خطة أنشطة المركز القومي للسينما الهادفة إلى نشر الثقافة السينمائية الهادفة ودعم الكوادر الشابة.

ومن المقرر أن يستمر الكورس لمدة 16 ساعة تدريبية بواقع 4 ساعات أسبوعيًا، ويحاضر خلاله كل من مدير التصوير محمود عبد السميع ومدير التصوير مصطفى نبيل، تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

وفي تصريح له، أكد الدكتور أحمد صالح أن المركز القومي للسينما بصدد تنظيم عدد من الورش السينمائية المجانية التي تتناول مختلف الجوانب الفنية اللازمة لصناعة الفيلم السينمائي، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تنفيذ ورش ومحاضرات في أساسيات السيناريو السينمائي ومبادئ كتابة السيناريو، وجارٍ الإعداد لعقد ورش ومحاضرات في:

«مدخل السينما التسجيلية»، «فنون الإخراج السينمائي»، «أساسيات الإنتاج السينمائي»، «مبادئ الديكور السينمائي»، «التصوير السينمائي»، «الرسوم المتحركة»، و«المونتاج السينمائي والمؤثرات البصرية».

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقدمها مركز الثقافة السينمائية مجانية ومتاحة للجمهور العام.

ورشة مهارات التكوين البصري مركز الثقافة السينمائية المركز القومي للسينما

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: خيارات ضرب إيران مطروحة وترامب سيفي بوعده
شئون عربية و دولية

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: خيارات ضرب إيران مطروحة وترامب سيفي بوعده
خلال ساعات.. إتاحة نتائج صفوف النقل بالقاهرة الترم الأول 2026
مدارس

خلال ساعات.. إتاحة نتائج صفوف النقل بالقاهرة الترم الأول 2026

طبيب يوضح.. متى يصبح الشاي عدو النوم؟
نصائح طبية

طبيب يوضح.. متى يصبح الشاي عدو النوم؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية

Realme تتحدى سامسونج بهاتفها الجديد.. ما مواصفاته وقدرات التصوير؟
أخبار و تقارير

Realme تتحدى سامسونج بهاتفها الجديد.. ما مواصفاته وقدرات التصوير؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر