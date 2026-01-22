دكا- (آب)

بدأت اليوم الخميس الحملة الانتخابية لأول انتخابات وطنية في بنجلاديش منذ الثورة التي أطاحت برئيسة الوزراء الشيخة حسينة عام 2024.

ونظمت الأحزاب السياسية الرئيسية فعاليات انتخابية في العاصمة دكا وأماكن أخرى قبل الانتخابات المقررة في 12 فبراير المقبل، التي تعد الأكثر أهمية في تاريخ بنجلاديش حيث اتها تأتي بعد الإطاحة بحسينة، ويتم إجراؤها في ظل حكومة مؤقتة، حيث سيصوت الناخبون أيضا بشأن إصلاحات سياسية مقترحة.

وكانت الحكومة المؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس قد تعهدت بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولكن أثيرت تساؤلات بعدما حظرت إدارته حزب رابطة عوامي الذي تنتمى له حسينة من المشاركة في الانتخابات.

كما أن هناك مخاوف بشأن وضع القانون والنظام في البلاد، ولكن الحكومة تقول إنها ستحاول الحفاظ على سلمية التصويت.