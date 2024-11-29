ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو جديد.. وتعلق: "طب اسمع يا خواجة"

أول رسالة لـ أرملة الملحن محمد رحيم في أول جمعة له بالقبر

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو جديد لها من إعلانها الجديد.

ونشرت ياسمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "طب اسمع يا خواجة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القبول اللي عندك نعمة من الله .. احلى ممثلة انتي" ، "الكواليس وجمال الكواليس بجد انتي فظيعة" ، "الجمال عدى الكلام" ، "حلاوتك" ، "يا جمالك يا حركاتك" ، "أجمل وأهضم وأنجح واحدة بكل حاجة التمثيل والإعلانات خلقت ليكي".

وكانت ياسمين عبد العزيز، نشرت فيديو من إعلانها الجديد لصالح إحدى شركات الأغذية، والذي تم تصويره في عدة مناطق منها المتحف المصري الكبير.

وظهرت ياسمين خلال الإعلان بأكثر من شخصية، حيث تجسد شخصية "خواجاية" وأخرى مصرية، مرددة جملة: "اسمع يا خواجة، مش عايزين منك ولا حاجة".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.