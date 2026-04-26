نتنياهو يوافق رسميًا على تعيين أول سفير إسرائيلي في أرض الصومال

كتب : مصطفى الشاعر

01:00 م 26/04/2026

نتنياهو

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، موافقة مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو على تعيين أول سفير لإسرائيل لدى منطقة "صوماليلاند" (أرض الصومال) المنفصلة عن الصومال.

تعيين "سفير غير مقيم"

بحسب وكالة "بلومبرج"، وقع الاختيار على الدبلوماسي المخضرم مايكل لوتام، الذي شغل سابقا منصب سفير إسرائيل في كينيا وأذربيجان، لتولي هذه المهمة.

وأوضح بيان خارجية دولة الاحتلال، أن لوتام لن يُقيم بصفة دائمة في "صوماليلاند" خلال المرحلة الأولى من تعيينه.

اعتراف يثير الجدل

بهذا القرار، تُصبح إسرائيل أول دولة في العالم تمنح اعترافا رسميا بالدولة الانفصالية، وهي الخطوة التي فجرت موجة غضب واسعة في العاصمة الصومالية مقديشو، وقُوبلت برفض من دول عدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لما تُمثله من سابقة قد تُعيد رسم التحالفات والحدود في منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية.

