تواصل نور ابنة النجم عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، إثارة الجدل بظهورها مجددا مع مدرب الرقص ياسين رشدي في أحدث ظهور لهما على السوشيال ميديا.

نشرت نور الصور عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت في إحداها وهي في وصلة رقص مع ياسين، وصورة أخرى تجمعها بعدد من الأصدقاء.

وكتبت نور على الصور: "الصورة الأولى تُظهر حالتي الصحية الجيدة... أما الصورة الأخيرة فتُظهر ما كنت أواجهه، نوبات الحساسية ليست ممتعة على الإطلاق".

ورد عليها مدرب الرقص ياسين رشدي وكتب: "بحبك يا حبيبتي".

مدرب الرقص ياسين رشدي يهدي نور عمرو دياب أغنيته الجديدة

طرح مدرب الرقص ياسين رشدي أولى أغانيه "جمال عينيها" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وقام ياسين في نهاية الأغنية بكتابة إهداء لنور عمرو دياب والذي يقوم بتدريبها وكتب: "إهداء إلى نور اللي شافتني قبل ما أتكلم، وسمعتني قبل ما أغني".

عمرو دياب يؤجل حفل دبي ويستعد لحفل تركيا

كشفت الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب على انستجرام عن تأجيل حفله الغنائي في دبي الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 أبريل الجاري، على أن يتم الإعلان عن موعد الحفل الجديد خلال الفترة المقبلة.

كما يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة يوم 2 أغسطس المقبل.

وسيقدم "الهضبة" باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

