رغم خطره.. علي الحجار يثير الجدل باتباعه "نظام" ضياء العوضي

تحدث الفنان علي الحجار عن العلاقة التي تربطه بالطبيب الراحل ضياء العوضي، وذلك خلال تقديمه واجب العزاء الذي يقام مساء اليوم السبت في مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة.

وبسؤاله عن علاقته بالراحل ضياء العوضي قال لصحفيين: "عمري ما قابلته، وماشي على النظام بتاعه بقالي 11 شهر، وخفيت من حاجات كتير جدا، لأنه بعد ربنا كان ليه فضل عليا كبير أوي".

كان "نظام الطيبات" الذي تحدث عنه "العوضي" مرارًا، أثار جدلًا في الأوساط الطبية، ما دفع نقابة الأطباء إلى شطبه من سجلاتها وتسقط عضويته، مؤكدة أنه نشر وقدم آراء ومعلومات طبية غير مثبتة علمياً وتخالف القواعد المعمول بها محليا ودوليا وتضر بالمرضى، تناولت العديد من التخصصات الطبية التي لا تدخل في نطاق تخصصه، مثل أمراض السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب والأورام والمناعة والاضطرابات الهرمونية وغيرها، مع طرح وسائل علاجية غير معتمدة أو مجازة من الجهات العلمية والرقابية المختصة.

كما قررت وزارة الصحة والسكان، في مارس الماضي، إغلاق عيادة الطبيب ضياء العوضي، تنفيذًا لحكم هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الأطباء الصادر والقاضي بإسقاط عضويته.

وعلى هذا النحو، أكد المعهد القومي للأورام، أن اتباع مريض السرطان لمصادر غير موثوقة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد من أخطر التحديات التي تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، حيث أظهرت الدراسات أن ما بين 30% إلى 80% من المنشورات المتعلقة بعلاج السرطان على هذه المنصات تحتوي على معلومات مضللة.

أثارت بثينة ابنة الفنان علي الحجار جدلا خلال الأيام الماضية، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، ظهرت خلاله وهم تتهم والدها بعدم الإنفاق عليها، مشيرة إلى أنها لم تتناول سوى البقسماط هي وقططتها منذ يومين، وأثارت تصريحاتها جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هاجمت الفنانة سحر حسن منتقدي ابنتها الممثلة الشابة بثينة علي الحجار.

نشرت سحر صورًا لابنتها من مناسبات مختلفة عبر حسابها على موقع فيسبوك، وعلقت "المواقع اللي عمالة تقزقز لب في سمعة البنت ووالدها، ده فيديو خاص لشابة بتفضفض مع صحابها في private accountمش للسرقة ولا للنشر".

وتابعت "وده شكل بثينة الحقيقي والطبيعي واللي هايتاجر أو هايعلي التريند هايعرض نفسه للمساءلة القانونية، واتقوا الله يا ملايكة ياللي قايمين من على السجادة، يا مدعي الشرف والاستقامة".

