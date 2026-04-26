رقص هيدي كرم وقبلة محمد سامي لـ مي عمر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : معتز عباس

12:30 ص 26/04/2026
    نور عمرو دياب_5
    هيدي كرم_6
    محمد سامي ومي عمر
    الفنانة ميرهان حسين_2
    مايا دياب_3
    أسماء أبو اليزيد وزوجها يتجولان في شوارع نيويورك (1)_1

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة تجمع مع زوجته الفنانة مي عمر خلال تواجدهما في النمسا، ونشر الصورة التي ظهر فيها وهو يقبل مي عمر، عبر حسابه على إنستجرام، واكتقى بوضع إيموجي "قلب".

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهى ترقص فيه بأحدث ظهور لها، ونشرت الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحيانا تكمن السعادة في الموسيقى الجميلة والمرآة".

أسماء أبو اليزيد

فوجئ جمهور الفنانة أسماء أبو اليزيد، بإعلان زوجها مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب حملها عبر حسابه الرسمي على انستجرام، حيث نشر "الخطيب" صورا من كواليس رحلتهما في مدينة نيويورك الأمريكية، وكان من ضمنها صورة لكابين كُتب عليهما "بابا وماما".

مايا دياب

تواصل الفنانة مايا دياب الاستمتاع بعطلتها الصيفية بمدينة الجونة، ونشرت مايا صورا جديدة من كواليس رحلتها عبر حسابها على "انستجرام"، التي نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نور عمرو دياب

تواصل نور ابنة النجم عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، إثارة الجدل بظهورها مجددا مع مدرب الرقص ياسين رشدي في أحدث ظهور لهما على السوشيال ميديا، نشرت نور الصور عبر صفحتها على انستجرام.

ميرهان حسين

تألقت الفنانة ميرهان حسين بإطلالة أنيقة خلال حضورها فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ظهرت مرتدية فستان أبيض قصير مع لمسات جمالية بسيطة، على حسابها بموقع "انستجرام".

طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
