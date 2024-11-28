نور إيهاب بفستان قصير ونانسي عجرم أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

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25 صورة لنجوم الفن في مهرجان "ضيافة" بدولة الإمارات

أحدث جلسة تصوير لـ صبا مبارك في مهرجان "ضيافة" بالإمارات.. ونجوم الفن

إعداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي، بإطلالة كاجوال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية "القصص القصيرة".

نجلاء بدر

خطفت الفنانة نجلاء بدر، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل.

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي، صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

بسنت شوقي

شاركت الفنانة بسنت شوقي، متابعيها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ونالت إعجاب متابعيها.

نور إيهاب

ظهرت الفنانة نور إيهاب، بفستان قصير باللون الأسود، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها بالفيوم، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أجمل رحلة سياحية في وادي الريان والشلالات وبحيرة قارون، حقيقي سياحة مختلفة وممتعة".

لطيفة

نشرت المطربة لطيفة، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نانسي عجرم

خطفت المطربة نانسي عجرم، الأنظار إليها بفستانها الأنيق، عبر حسابها على "إكس"، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.