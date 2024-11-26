قبل عرض "رحلة 404".. منى زكي تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار على السجادة الحمراء، من مشاركتها في حفل افتتاح "مهرجان هوليوود للفيلم العربي"، قبل عرض فيلمها "رحلة 404".

ومن المقرر أن يتبع عرض فيلم "رحلة 404"، جلسة استماع من صناع الأفلام في العالم للفنانة منى زكي، والمخرج هاني خليفة لسماع وجهة نظرهما في صناعة الفيلم.

فيلم "رحلة 404"، بطولة منى زكي ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، وحسن العدل، وسما إبراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

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