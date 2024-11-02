أحدث ظهور لـ هنا الزاهد بـ"فستان قصير".. والجمهور يغازلها (صور)

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها مرتدية فستان قصير.

ونشرت هنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله قمر" ، "إيه الجمال ده" ، "الجميلة" ، "العسل كله" ، "حلويات" ، "الجمال عدا الكلام ".

وتشارك هنا الزاهد في بطولة فيلم "ري ستارت" أمام تامر حسني، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل فيلم"ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

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