درة تكشف عن صور جديدة من احتفالها بعيد ميلادها

تواصل الفنانة درة الاحتفال بعيد ميلادها، ونشرت صور جديدة من كواليس الاحتفال عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت درة وسط أجواء من السعادة والفرحة احتفالا بعيد ميلادها ورافقها بالصور زوجها وكتبت درة: "شكرا لكل هذا الحب والدعم، شكرا على أمنيات عيد ميلادي، قلبي ممتلئ وممتنة لكل شخص منكم".

أعمال تنتظر عرضها درة قريبا

تشارك درة بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

كما تشارك النجمة يسرا بطولة فيلم "الست لما" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

