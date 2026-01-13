إعلان

رامي إمام يدعم أصدقائه في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"

كتب : معتز عباس

09:15 م 13/01/2026
    أشرف عبدالباقي وابنته زينة في عرض فيلم ده صوت ايه ده
    صور تذكاري لابطال وصناع فيلم ده صوت إيه ده
    رامي امام واشرف عبدالباقي في عرض فيلم ده صوت ايه ده

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

وصل منذ قليل المخرج رامي إمام والفنان أشرف عبد الباقي، وابنته زينه العرض الخاص لفيلمه "ده صوت ايه ده!"، الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، بإحدى السينمات الشهيرة في مدينة 6 أكتوبر.

ظهر أشرف عبد الباقي على الريد كاربت رفقة ابنته، والتقط صورًا تذكارية سويًا.

كما التقط أشرف عبدالباقي صورة مع المخرج رامي الذي حرص على حضور العرض الخاص ، ودعم نجوم وفريق عمل الفيلم .

فيلم ده صوت ايه ده!"، يشارك في بطولته أشرف عبد الباقي، الشاب محمود ماجد إيهاب عبد الواحد، من تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع، والمقرر عرضه على منصة الفيديوهات "يوتيوب"، مساء اليوم.

رامي إمام فيلم ده صوت ايه ده مدينة 6 أكتوبر أشرف عبد الباقي

