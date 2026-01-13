إعلان

رامي إمام يوجه الشكر للشعب المغربي بسبب عادل إمام:"بنحبكم بزاف"

كتب- مروان الطيب:

08:40 م 13/01/2026

المخرج رامي إمام

وجه المخرج رامي إمام الشكر والتحية للشعب المغربي بعد حفاوتهم بالنجم الكبير عادل إمام وذلك بأحد اللقاءات عقب إحدى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في المغرب.

أعاد رامي إمام نشر مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهر خلاله عدد من الجمهور المغربي وهم يشيدون بالنجم الكبير عادل إمام وأعربوا عن حبهم الشديد له.

وكتب رامي إمام على الفيديو: "شكرا من القلب للمغرب الحبيب والشعب المغربي الحبيب على كل هذا الحب، واحنا كمان بنحبكم بزاف".

56

آخر مشاركات رامي إمام الفنية

كانت آخر مشاركات رامي إمام الإخراجية بمسرحية "الباشا" عام 2024 بطولة النجم كريم عبد العزيز وتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، وتتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا الثرية ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

رامي إمام الشعب المغربي عادل إمام

