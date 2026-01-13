رئيسة القومي للمرأة تشارك قاضيات مصر زيارة مستشفى الباقيات الصالحات

قامت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بزيارة جمعية ومستشفى الباقيات الصالحات، بمشاركة قاضيات مصر من مختلف الهيئات والجهات القضائية، وبحضور الدكتورة مروة ياسين، رئيسة مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أحمد الفقي، الرئيس التنفيذي للجمعية، وعدد من قياداتها والعاملين. وجاءت الزيارة لوضع لافتة "صدقة جارية" على روح الشهيدة المستشارة سهام الأنصاري، رئيسة النيابة الإدارية، في لفتة وفاء وتقدير لمسيرتها الوطنية المشرفة.

ووجهت المستشارة أمل عمار الشكر للقاضيات المشاركات على دعمهن لمستشفى الباقيات الصالحات، مؤكدة أن التعاون مع هذه المؤسسة الإنسانية سيستمر خلال الفترة المقبلة لما تمثله من قيمة كبيرة في خدمة المجتمع، لا سيما كبار السن ومرضى الزهايمر.

وأشارت إلى ما لمسته من رضا وسعادة بين النزلاء داخل هذا الصرح الخدمي، مؤكدة أن القضاء المصري سيظل شامخًا يضحي بأبنائه وبناته في سبيل الوطن، مشيدة بالدور الوطني والإنساني الذي تقوم به القاضيات المصريات في مختلف المواقع.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن المستشفى يُعد صرحًا طبيًا وإنسانيًا عظيمًا ونموذجًا متميزًا في رعاية كبار السن، خاصة مرضى الزهايمر، وتقديم خدمات إيوائية متكاملة لهم في أجواء تحفظ كرامتهم وتدعم استقرارهم النفسي.

ودعت رئيسة المجلس القومي للمرأة جميع المصريين والمصريات إلى تحمل مسؤوليتهم المجتمعية تجاه كبار السن، مؤكدة أنهم في حاجة دائمة إلى السند والرعاية، سواء داخل مؤسسات متخصصة مثل الباقيات الصالحات أو داخل منازلهم بين أسرهم.

كما شددت على أهمية التوعية المجتمعية بمرض الزهايمر وضرورة تكثيف الدعاية والتثقيف حول سبل الوقاية منه، وآليات تقديم الرعاية السليمة للمصابين به، دعمًا للأسر ومقدمي الرعاية.

وتضمنت الزيارة تفقد دور "أمي وأبي" لرعاية مرضى ألزهايمر، ومستشفى الدكتورة عبلة الكحلاوي لألزهايمر وكبار السن، وأكاديمية الزهايمر بالجمعية.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن إعجابها بالمستوى المتميز للخدمات المقدمة، مؤكدة أن الباقيات الصالحات تقدم نموذجًا يحتذى به في مجال الرعاية المتكاملة. وخلال جولتها استمعت رئيسة المجلس لعرض تفصيلي عن مكونات المستشفى وخطط تشغيله وفق أحدث المعايير العالمية في رعاية كبار السن ومرضى الزهايمر، وأعربت عن سعادتها بما شاهدته من مستوى متطور في البنية التحتية والتجهيزات الطبية، مؤكدة أن المستشفى يمثل إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية المتخصصة في مصر، ويعكس الدور الريادي للمجتمع المدني كشريك أساسي مع الدولة في تقديم الخدمات المتكاملة لمرضى ألزهايمر وكبار السن.