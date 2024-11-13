"قُبلة وحضن".. حسين فهمي يستقبل نبيلة عبيد في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير - إسلام فاروق:

حرصت النجمة نبيلة عبيد، على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45، المقرر إقامته في الفترة من ١٣ نوفمبر حتى الخميس 22 نوفمبر.

واستقبل الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، نبيلة عبيد بـ "العناق والأحضان".

كما وجهت نبيلة عبيد "قبلة" لعدسات التصوير والحضور المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وينطلق المهرجان، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

حرصت ان المهرجان يبقى في منتهى البساطة ويبقى له كلمة وتواجد وابقى متواجد في الأوبرا واظهر كل الجمال والمباني المرسومة، وحرصت على مشاركة مجموعة افلام جيدة وكبيرة وحوالي 190 فيلم من دول عديدة من حوالي 50 دولة منهم 10 أفلام تعرض لأول مرة>

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