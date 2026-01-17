إعلان

آيتن عامر بإطلالة جريئة أمام البحر والجمهور: "احلويتي بعد الطلاق" (صور)

كتب : هاني صابر

11:19 ص 17/01/2026
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة أمام البحر بأحدث ظهور لها.

ونشرت آيتن، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "مش بردانة، أحلى صباح، صباح الياسمين، القمر بزيادة، احلويتي بعد الطلاق".

يذكر أن، آيتن عامر تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي".

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي.

آيتن عامر إطلالة جريئة إنستجرام

