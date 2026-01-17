إعلان

مادلين طبر تتصدر التريند بسبب تصريحاتها عن منة شلبي.. ماذا قالت؟

كتب : هاني صابر

11:34 ص 17/01/2026

تصدر اسم الفنانة مادلين طبر، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاتها الأخيرة والتي طالت الفنانة منة شلبي.

وقالت مادلين، ببرنامج "ورقة بيضا" متحدثة عن منة شلبي: "مخارج الحروف بها مشكلة، ولكنها حاولت أن تتجاوز ذلك، ولا ألوم عليها فقط ولكن هناك عدد كبير من هذا الجيل يعاني من تلك المشكلة".

وعن المخرج محمد سامي، قالت: "كاتب موهوب ولكنه يكتب بنفس النسيج طوال الوقت، والنهايات تكون متوقعة في أغلب أعماله، وأنا أعجبت بشدة بمسلسل إش إش، لكني أسمع أنه مخرج شديد في لوكيشن التصوير".

وبشأن مرحلة الطفولة في حياتها، قالت طبر: "والدي كان يتعامل معي بشدة وقسوة شديدة لأنه كان سي سيد، وتزوجت في مرحلة مبكرة في بداية حياتي، ولكني انفصلت عن زوجي بعد ٧ سنوات من الزواج".

وهاجمت مادلين الفتيات اللاتي ترتدين البوركيني، قائلة: "بتظلم نفسها لأنها بتكون مخنوقة بسبب الملابس، أشعر أنها بداخل كاوتش، فتشعر بخنقة شديدة"، مشيرة إلى أنها تعرضت لانتقادات عديدة عندما ارتدت المايوه.

