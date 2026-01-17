رمضان 2026.. جالا عادل ابنة ريهام حجاج في مسلسل "توابع"

كتبت- نوران أسامة:

تشارك الفنانة الشابة جالا عادل في مسلسل "توابع" المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026، حيث تجسد من خلاله دور ابنة النجمة ريهام حجاج.

وأعربت جالا، عن سعادتها بالانضمام للعمل والتعاون مع الفنانة ربهام حجاج، مشيرة إلى أنها تمنحها تشجيعا وطاقة إيجابية تتيح لها الأداء بارتياح.

وأوضحت، أن دورها يتمثل في ابنة تعيش مرحلة المراهقة وتتصادم مع والدتها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل "توابع" بطولة ريهام حجاج وتأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد وهاني عادل ومحمد علاء، وأنوشكا وسحر رامي.

‎يذكر أن، جالا عادل بدأت مشوارها الفني من خلال البالية حيث تدرس في أكاديمية الفنون، وشاركت في العديد من الإعلانات لمخرجين كبار من بينهم ‎مروان حامد هادي الباجوري وتامر المهدي وأشرف حمدي. ثم برنامج "أخويا الكبير" على قناة "سي بي سي" ثم شاركت عام 2022 في مسلسل "جعفر العمدة"، ومسلسلي "ضرب نار" و"الصفارة".