جنا عمرو دياب تتألق في حفل والدها بالمنارة في القاهرة الجديدة (صور)

كتب : هاني صابر

11:59 ص 17/01/2026
    جنا عمرو دياب تغني مع والدها أغنية خطفوني
    عمرو دياب مع ابنته جنا في حفل المنارة
    عمرو دياب مع ابنته جنا في حفل المنارة
    جنا عمرو دياب تغني مع والدها أغنية خطفوني
    جنا عمرو دياب تغني مع والدها أغنية خطفوني

كتب- هاني صابر:

أحيا النجم عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا على مسرح المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة.

وقدم عمرو دياب بالحفل، مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة ورفع الحفل شعار كامل العدد.

ومن بين الأغاني التي غناها الهضبة "خطفوني، شايف قمر، بابا، أنت الحظ، وياه، شكرا من هنا لبكرة، قمرين، تملي معاك، ليلي نهاري، وغلاوتك، يتعلموا، راجعين، شوقنا، ميال، وأحبك أكرهك".

وشهد حفل عمرو دياب، ظهور ابنته جنا التي قامت بالغناء معه أغنية "خطفوني"، وعقب انتهائها من الغناء، قال الهضبة عن ابنته: "حلو إن بنتك تبقى معاك وتشيل عنك السنة كلها.. أنا بنفسي بحييها.. والشوية اللي قلتيهم دول صعبين علينا".

