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بعد إحالة الهضبة للجُنح.. شاهد مقطع فيديو يكشف سبب صفع عمرو دياب لمعجب

03:39 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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    عمرو دياب
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    عمرو دياب
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    حفل عمرو دياب بالشيخ زايد (3)
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    حفل عمرو دياب بالشيخ زايد (2)
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    حفل عمرو دياب بالشيخ زايد (11)
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    حفل عمرو دياب بالشيخ زايد (8)
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    حفل عمرو دياب بالشيخ زايد (6)
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    حفل عمرو دياب بالشيخ زايد (7)
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    حفل عمرو دياب بالشيخ زايد (5)
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    راغب علامة وعمرو دياب
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    عمرو دياب مع راغب علامة
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    راغب علامة وعمرو دياب
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    راغب علامة وعمرو دياب
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    عمرو دياب - (4)
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    حفل عمرو دياب بالكويت (1)
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كتبت- نوران أسامة:

أمرت نيابة القاهرة قبل قليل بإحالة الفنان عمرو دياب، إلى محكمة الجنح، لنظر محاكمته عن التهمة الموجهة إليه بالتعدي على شاب بالصفع، المعروفة بـ "الشاب المصفوع من عمرو دياب".

وبدأت القصة بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر صفع عمرو دياب لأحد المعجبين أثناء إحيائه حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

وكشف الفيديو زاوية أكثر وضوحًا لما حدث بحفل الزفاف، إذ ظهر المعجب وهو يحاول التقاط صورة تذكارية مع عمرو دياب وحاول الإمساك به، إلا أن عمرو دياب انفعل وصفعه وسط تباين الآراء بين مؤيد ومعارض لما فعله "الهضبة" مع المعجب وكونها ليست المرة الأولى التي يثير فيها "الهضبة" الجدل في أكثر من مناسبة.

عمرو دياب صفع شاب حفل زفاف
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