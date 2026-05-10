تعاقدت الفنانة إيمان رجائي على المشاركة في مسلسل الحالة 110 الذي ينتمي لنوعية السوبر مايكرو دراما، مقدمة شخصية تتسم بالشر.

إيمان رجائي تتحدث عن دورها في مسلسل الحالة 110

وتنضم إيمان إلى بطولة العمل مع الفنانة سوزان نجم الدين والفنان شريف رمزي، ضمن مشروع درامي يعتمد على الإثارة النفسية والتشويق، وقالت في بيان صحفي إنها تقدم شخصية تحمل الكثير من التعقيدات، وتخدع جميع من حولها داخل الأحداث بشرها، وهو ما يضعها في قلب صراعات درامية متصاعدة.

وأشارت إلى أن الشخصية تمثل تحديًا حقيقيًا لها، نظرًا لاعتمادها على الأداء النفسي العميق، وتفاصيل دقيقة تكشف تدريجيًا عن أبعادها.

فريق مسلسل الحالة 110

المسلسل من إخراج مصطفى يوري في أولى تجاربه الإخراجية، ومن تأليف السيناريست محمد علام، وإنتاج د.محمد دهشان يونس بالتعاون معthe defiant . ومن المقرر انطلاق تصوير الحالة 110 خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن إيمان رجائي تتألق الفترة الحالية على خشبة المسرح، من خلال مشاركتها في مسرحية الملك لير مع النجم يحيى الفخراني.

