إعلان

إيمان رجائي تتعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل الحالة 110

كتب : منى الموجي

05:31 م 10/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إيمان رجائي (2)
  • عرض 3 صورة
    إيمان رجائي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعاقدت الفنانة إيمان رجائي على المشاركة في مسلسل الحالة 110 الذي ينتمي لنوعية السوبر مايكرو دراما، مقدمة شخصية تتسم بالشر.

إيمان رجائي تتحدث عن دورها في مسلسل الحالة 110

وتنضم إيمان إلى بطولة العمل مع الفنانة سوزان نجم الدين والفنان شريف رمزي، ضمن مشروع درامي يعتمد على الإثارة النفسية والتشويق، وقالت في بيان صحفي إنها تقدم شخصية تحمل الكثير من التعقيدات، وتخدع جميع من حولها داخل الأحداث بشرها، وهو ما يضعها في قلب صراعات درامية متصاعدة.

وأشارت إلى أن الشخصية تمثل تحديًا حقيقيًا لها، نظرًا لاعتمادها على الأداء النفسي العميق، وتفاصيل دقيقة تكشف تدريجيًا عن أبعادها.

فريق مسلسل الحالة 110

المسلسل من إخراج مصطفى يوري في أولى تجاربه الإخراجية، ومن تأليف السيناريست محمد علام، وإنتاج د.محمد دهشان يونس بالتعاون معthe defiant . ومن المقرر انطلاق تصوير الحالة 110 خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن إيمان رجائي تتألق الفترة الحالية على خشبة المسرح، من خلال مشاركتها في مسرحية الملك لير مع النجم يحيى الفخراني.

اقرأ أيضا

وصلة هزار.. داليا مبارك: طلعوا رامي صبري برة.. ويعلق: أنا ملك الإحساس

أول رد فعل من ابنة شيرين عبدالوهاب على عودة والدتها وأغنيتها الجديدة

شمس الكويتية عن شيرين عبدالوهاب: "محتاجة معجزة عشان ترجع لطبيعتها"

إيمان رجائي مايكرو دراما مسلسل الحالة 110 سوزان نجم الدين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طارق يحيى: على مسئوليتي الزمالك سيتوج بالدوري والكونفدرالية
رياضة محلية

طارق يحيى: على مسئوليتي الزمالك سيتوج بالدوري والكونفدرالية
بالأسماء.. 13 مصابا في انقلاب ميكروباص عمال على صحراوي البحيرة
أخبار المحافظات

بالأسماء.. 13 مصابا في انقلاب ميكروباص عمال على صحراوي البحيرة
أطول عطلة رسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
أخبار مصر

أطول عطلة رسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026
"بدون باروكة".. صور نادرة للنجم فريد شوقي في عدد من المناسبات
أبيض في أسود

"بدون باروكة".. صور نادرة للنجم فريد شوقي في عدد من المناسبات
تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 28 شهرًا.. قفزة بـ 17.7 مليار دولار
أخبار البنوك

تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 28 شهرًا.. قفزة بـ 17.7 مليار دولار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
الحكومة تستعد للتعاقد على أول دفعة سيارات كهربائية للمسؤولين الحكوميين
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا