قال المخرج والكاتب آدم عبدالغفار إن أثناء كتابته لأحداث مسلسل الفرنساوي كان يتخيل النجم عمرو يوسف في دور خالد الفرنساوي، وأن المشروع كُتب له بشكل كبير.

وتابع آدم في تصريح خاص لـ"مصراوي": "كنت عايز أشتغل مع عمرو يوسف، وأثناء كتابة مسلسل الفرنساوي كنت بتخيله في دور خالد، وبشوف الشخصية بتتحرك بطريقته".

آدم عبدالغفار يعلق على الجمع بين التأليف والإخراج بأعماله

وعن الجمع بين التأليف والإخراج في أعماله، قال "كنت قدمت فيلما قصيرا بعنوان شوكة وسكينة من تأليفي وإخراجي، والسينما في بداياتها كانت سينما المؤلف وأنا بحب السينما اكتر، وكتير من أساتذتنا مثل يوسف شاهين كانوا يقومون بنفس الأمر، فالمؤلف يرى القصة والمخرج يحييها، وفي حال وجود شخص يمتلك الأمرين تكون ميزة إضافية لتقديم عمل متماسك بشكل كبير".

فريق مسلسل الفرنساوي

مسلسل الفرنساوي تأليف وإخراج آدم عبدالغفار، بطولة عمرو يوسف، جمال سليمان، سامي الشيخ، سوسن بدر، الطفل علي البيلي، إلى جانب ظهور شرفي لكل من بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد.

تدور أحد المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق، حول حياة المحامي خالد الفرنساوي الذي يكتشف أن الماضي لم يمت، وأن هناك الكثير من الأسرار التي لم يكن يعرف عنها شيئا.

