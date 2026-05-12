تستعد الفنانة أسماء جلال لتصوير مسلسل ختم الدفرة وهو اسم مؤقت من المقرر تغييره قبل بدء عرضه، على أن ينطلق التصوير في منتصف يونيو المقبل، ويتكون من 12 حلقة.

تفاصيل مسلسل ختم الدفرة بطولة أسماء جلال

يُعرض المسلسل على إحدى المنصات، وهو فكرة فادي النجار وسيناريو وحوار محمد الحسيني ونانسي فاروق وإنتاج شركة "سينرجي بلس" عمرو مرسي، ومنتج منفذ مصطفى الغزولي.

وتعاقد القائمون على المسلسل مع المخرج خالد منصور لتولي مهمة إخراج مسلسل ختم الدفرة الذي يخوض به أولى تجاربه الإخراجية في الدراما التليفزيونية، بعدما قدم فيلم رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، بطولة عصام عمر وتم عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2024 قبل عرضه جماهيرياً في مصر خلال شهر يناير 2025.

أسماء جلال تشارك في فيلم الفيل في الدرفيل

من ناحية أخرى، تشارك أسماء جلال في بطولة فيلم الفيل على الدرفيل الذي يجمعها مع النجم أحمد فهمي.

وعُرض لـ أسماء مؤخرًا فيلم إن غاب القط، الذي طُرح في دور السينما يوم 31 ديسمبر 2025، وجمعها بالفنان آسر ياسين، وشارك في بطولته محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

