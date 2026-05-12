ينتظر عشاق الدراما التليفزيونية عرض مسلسل السيرة الذاتية "مصطفى محمود.. بين الشك واليقين" الذي تدور أحداثه حول حياة المفكر والطبيب الراحل مصطفى محمود، إذ أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرا عن مشاركة المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2027، تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج ميديا هب- سعدي جوهر.

وقدم عدد كبير من النجوم عدد من الشخصيات المؤثرة في الدراما التليفزيونية، كان أبرزهم النجم الراحل أحمد زكي من خلال تجسيده لشخصية عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل "الأيام" عام 1979.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم قدموا شخصيات مؤثرة في الأعمال التليفزيونية:

أحمد زكي مسلسل الأيام 1979

جسد الراحل أحمد زكي شخصية الأديب طه حسين، منذ نشأته في الريف وفقدان بصره، مرورا بفترة دراسته الجامعية، وبعثته إلى فرنسا، حتى أصبح أحد أشهر الأدباء والمفكرين في تاريخ مصر والوطن العربي.

وشارك ببطولة المسلسل كل من يحيى شاهين، أمينة رزق، محمود المليجي، محمد الدفراوي، تأليف طه حسين، سيناريو وحوار أمينة الصاوي، إخراج يحيى العلمي.

دموع في عيون وقحة 1980

جسد الزعيم عادل إمام قصة الجاسوس المصري الحقيقي جمعة الشوان (أحمد محمد عبدالرحمن الهوان).

وشارك ببطولة المسلسل كل من صلاح قابيل، مصطفى فهمي، معالي زايد، مشيرة إسماعيل، قصة وسيناريو وحوار صالح مرسي، إخراج يحيى العلمي.

أسمهان 2008

جسدت الفنانة سلاف فواخرجي قصة حياة المطربة السورية الشهيرة أسمهان.

يتناول العمل قصة حياة المطربة الراحلة أسمهان، منذ ميلادها حتى انتقالها إلى القاهرة للعمل كمطربة وممثلة، ليلمع اسمها بجوار شقيقها فريد الأطرش، ويتطرق المسلسل إلى علاقتها ببعض الفنانين الذين عاصروها وحتى حادث وفاتها الغامض.

وشارك ببطولة المسلسل كل من فراس إبراهيم، أحمد شاكر عبداللطيف، عابد فهد، قصة سعيد أبو العينين، معالجة درامية قمر الزمان علوش، إخراج شوقي الماجري.

الاختيار 2020

جسد الفنان أمير كرارة شخصية الضابط الشهيد أحمد منسي ضمن أحداث مسلسل الاختيار.

وتناول المسلسل حياة أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

أم كلثوم 1999

جسدت الفنانة صابرين شخصية "كوكب الشرق" أم كلثوم، في مسلسل حمل اسمها.

يروي المسلسل على مدار حلقاته السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي (أم كلثوم) منذ نشأتها في السنبلاوين ورحلتها مع والدها في غناء الأناشيد الدينية في كافة المناسبات، مرورًا بمشوارها الفني وانتقالها للاستقرار في القاهرة، وقصص الحب التي مرت بها خلال حياتها، ولمعانها الفني حتى تسيدت المشهد الغنائي في مصر، والأزمات التي صادفتها خلال عملها الفني وفي حياتها الاجتماعية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد راتب، كمال أبو رية، حسن حسني، سميرة عبدالغزيز، تأليف محفوظ عبدالرحمن، إخراج إنعام محمد علي.

